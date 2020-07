Controlo das comunicações na Guiné-Bissau visa punir por insultos a governantes -- PM

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabian, disse hoje que o controlo das comunicações no país justifica-se com a necessidade de responsabilizar os cidadãos por insultos a governantes e recusou que as forças de segurança estejam a perseguir pessoas.