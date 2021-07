Segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde de Espanha, os últimos contágios elevam para 4.249.258 o número total de infetados no país desde o início da pandemia, havendo agora um total de 81.194 óbitos causados pela doença.

Todas as comunidades autónomas espanholas registam desde quarta-feira incidências acumuladas classificadas como sendo de "alto risco" - entre 150 e 250 casos - ou "risco extremo" - acima de 250 casos -, enquanto a média nacional se situa em 659 casos por 100.000 habitantes em 14 dias.

O nível relativo de contágios teve hoje uma subida de 15 unidades, depois de a incidência acumulada ter passado dos 644 casos (quarta-feira) para 659 (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são a Catalunha (1.216), Navarra (957), Castela e Leão (904), Aragão (843), Baleares (736), Astúrias (675) e Cantábria (629).

A faixa etária entre os 20 a 29 anos continua a ser a que tem a incidência acumulada mais elevada, apesar de esta ter hoje baixado ligeiramente para 1.863 pessoas infetadas por cada 100.000 habitantes, nos últimos 14 dias (1.867 na quarta-feira).

O segundo grupo mais atingido é o dos jovens de idades entre 12 e 19 anos, faixa em que se registam 1.587 casos por cada 100.000 pessoas nos últimos 14 dias (1.561).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 1.370 pessoas com a doença, havendo 7.618 pessoas hospitalizadas, o que corresponde a 6,37% das camas, sendo que 1.240 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, ocupando 13,52% das camas desses serviços.

De acordo com os dados oficiais divulgados hoje, há 25,1 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 (52,8% da população total), e 30,2 milhões têm pelo menos uma das doses (63,7%), em cerca de 47,4 milhões de habitantes que tem o país.

As Astúrias são a primeira comunidade autónoma espanhola a alcançar os 70% dos habitantes totalmente vacinados ou, dito de outra forma, a atingir a tão esperada imunidade de grupo.

A comunidades autónomas espanholas têm autonomia em matéria de saúde, o que leva cada uma delas a tomar medidas diversas contra a pandemia.

Por exemplo, o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana (leste de Espanha) autorizou hoje a aplicação do recolher obrigatório entre a 01:00 e as 06:00 da manhã em 77 municípios da região (os que se encontram numa situação epidemiológica de risco muito elevado) e a manter a limitação a um máximo de dez pessoas em reuniões sociais.

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (leste) autorizou também hoje a prorrogação do recolher obrigatório noturno por mais uma semana e o seu alargamento de 161 para 165 municípios, bem como a limitação das reuniões sociais a dez pessoas, assim como foi solicitado pelo Governo regional para combater a propagação da pandemia.

Por seu lado, o Superior das Ilhas Baleares (Mediterrâneo) também autorizou o executivo regional a proibir reuniões entre pessoas de agregados familiares diferentes, tanto em espaços públicos como privados, das 01:00 às 06:00 em Maiorca, Ibiza e Menorca.

O aumento de casos de covid-19 também levou às regiões de Aragão, Navarra e Astúrias a solicitar aos respetivos tribunais superiores autorização para limitarem os movimentos noturnos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

