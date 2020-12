"O Consulado Geral de Portugal tomou conhecimento da situação de diversos portugueses com estatuto de residente na RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] que se encontram em Portugal e pretendem regressar a Macau", indica-se numa nota enviada à comunicação social.

"Face à decisão das autoridades de Taiwan proibirem a entrada e o trânsito de estrangeiros, o Consulado Geral de Portugal está a desenvolver contactos com as autoridades da RAEM, responsáveis pelo regresso dos seus residentes a Macau, no sentido de ser encontrada, em conjunto, uma solução para o problema", salienta-se.

Em causa está a decisão das autoridades de Taiwan de proibirem a entrada a estrangeiros a partir de sexta-feira, após terem registado o primeiro caso de variante do novo coronavírus descoberta no Reino Unido, não permitindo sequer que se mantenham os voos de trânsito, que permitiam ligar Macau a outros destinos internacionais, como Portugal.

Macau, que não regista qualquer caso há mais de seis meses, mantém fortes restrições fronteiriças, à exceção da China continental.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JMC // EJ

Lusa/Fim