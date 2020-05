"O setor da construção em Angola revela uma presença significativa de empresas chinesas e portuguesas, com as chinesas a terem quase um terço (31%) dos principais projetos de construção, enquanto as portuguesas têm 14% e as brasileiras 10%", a mesma percentagem que têm as japonesas e as sediadas em Hong Kong, lê-se numa análise da Fitch Solutions ao setor da construção em Angola.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que "em 35 mercados da África subsaariana, as construtoras chinesas têm uma média de 41%, o que mostra que, apesar de significativa, os 31% em Angola colocam os chineses abaixo da média regional, o que deve acontecer devido à forte presença das empresas portuguesas e brasileiras nesta indústria em Angola".