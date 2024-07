Trata-se de dois mercados instalados nos bairros de Muxara e Eduardo Mondlane, arredores da cidade de Pemba e que têm a capacidade, no total, para albergar cerca de 200 vendedores e receber até 12 mil clientes.

"Os sistemas da cidade de Pemba têm sido duramente afetados pelos deslocamentos massivos de pessoas resultante de conflitos armados e mudanças climáticas", disse o diretor geral da organização não-governamental Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) em Moçambique, Gaspar Guambe, durante a entrega das infraestruturas.

Os dois mercados têm uma estrutura para a venda de hortícolas, pescado, carne e outros produtos, equipados com sistemas de refrigeração, sistemas de abastecimento da água, sanitários, drenagens, áreas de circulação, zona de carga e descarga de produtos e um sistema de gestão de resíduos sólidos e custaram acima de pouco mais de um milhão de dólares, fundo do Reino da Noruega.

"Encorajamos a GAIN e o Município a desenvolverem o mecanismo de gestão criteriosa de receitas que estes mercados vão gerar" disse Haakon Gram -- Johannessen, embaixador do Reino da Noruega em Moçambique, o financiador do projeto.

Além dos mercados, a GAIN entregou 100 bicicletas com caixas térmicas, coletes refletores e capacetes a 300 vendedores, meios que vão servir para facilitar a distribuição de alimentos destes comerciantes.

Cabo Delgado, sobretudo no norte da província, enfrenta desde outubro de 2017 uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.

A população de outros distritos da província tem relatado a movimentação destes grupos de insurgentes, que provocam o pânico à sua passagem, nas matas, mas sem registo de confrontos, o que acontece numa altura em que os camponeses tentam realizar trabalhos de colheita nos campos de cultivo.

O Presidente de Moçambique afirmou em 16 de junho que a ação das várias forças de defesa permitiu acabar com "praticamente todas" as bases dos grupos terroristas que operam em Cabo Delgado, que se limitam agora a "andar no mato".

