Conselho Superior de Defesa Nacional dá "luz verde" a reformas do Governo nas Forças Armadas

O Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN) deu hoje "parecer de princípio favorável" aos projetos do Governo de reforma na estrutura militar, designadamente a centralização de competências no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).