O mesmo órgão deu igualmente "apreciação positiva" a um outro documento, o Conceito Estratégico de Defesa Nacional.

Os dois documentos foram apreciados na nona reunião ordinária o órgão, convocada pelo Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves.

Ambos são classificados como "importantes instrumentos estratégicos" para a política de defesa nacional.

O novo Conceito Estratégico de Defesa, elaborado 12 anos depois do último, apresenta riscos, ameaças e prevê várias ações, entre elas um acordo com a NATO, segundo foi apresentado em novembro, pelo Governo.

Na altura, foi indicado o propósito de promover maior conectividade do país com o exterior e capacitar progressivamente o sistema financeiro de Cabo Verde para se posicionar como centro regional.

O documento visa, igualmente, inserir Cabo Verde em mecanismos de segurança cooperativa, tanto do continente como na sub-região da África Ocidental, e desenvolver parcerias com países desenvolvidos para reforçar a segurança e defesa face a ameaças e tensões no Atlântico.

Na sua intervenção, a ministra da Defesa, Janine Lélis, recordou que a versão vigente do Conceito Estratégico de Defesa Nacional foi aprovada em 2011 e que as grandes opções do setor são datadas de 2005, pelo que considerou ser "premente" o país inaugurar um novo ciclo de planeamento estratégico, com aprovação de novos instrumentos setoriais e de orientação.

LFO // JMC

Lusa/Fim