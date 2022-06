Conselho Dentológico dos Jornalistas "perplexo" com cobertura do caso da criança em Setúbal

O Conselho Deontológico (CD) do Sindicato dos Jornalistas anunciou hoje que "viu com perplexidade" algumas coberturas jornalísticas do caso da menina de três anos que morreu no dia 20, vítima de maus tratos e de violência, em Setúbal.