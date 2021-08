"Os membros do Conselho de Segurança sublinharam a necessidade de responsabilizar e levar à justiça os autores, organizadores, financiadores e patrocinadores destes criminosos atos terroristas", segundo um comunicado da ONU, citado pelas agências France-Presse e EFE.

Os membros do Conselho de Segurança "condenam nos termos mais veementes os deploráveis ataques" perto do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.

O Conselho de Segurança disse que todas as partes devem respeitar as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional em todas as circunstâncias, incluindo a proteção da população civil.

"Os membros do Conselho de Segurança reafirmam que o terrorismo, em todas as suas formas e manifestações, constitui uma das mais graves ameaças à paz e segurança internacionais. Atacar deliberadamente civis e pessoal que ajuda na retirada de civis é particularmente abominável e deve ser condenado", lê-se no comunicado.

O Conselho de Segurança salientou a importância de combater o terrorismo no Afeganistão para garantir que o seu território não será usado para atacar outros países

Disse também que nenhum grupo ou cidadão afegãos devem apoiar terroristas que operem noutro país.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, já tinha condenado o atentado em Cabul na quinta-feira, e convocou uma reunião do Conselho de Segurança para segunda-feira, para discutir a situação no Afeganistão

"O incidente realça a volatilidade da situação no Afeganistão, mas também fortalece a nossa determinação, enquanto continuamos a levar ajuda urgente por todo o país para apoiar o povo afegão", disse então Stéphane Dujarric, porta-voz do antigo primeiro-ministro português.

O ataque terrorista em Cabul foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês).

Horas depois do ataque, em que morreram 13 militares norte-americanos, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que os autores iriam pagar pelo ataque.

"Não esqueceremos, não perdoaremos e vamos caçar-vos e fazer-vos pagar", disse Joe Biden.

"Vamos responder com precisão num momento à nossa escolha. Vocês não vão ganhar", acrescentou.

Os Estados Unidos e os seus aliados invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, depois de os talibãs se terem recusado a entregar o então líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, considerado o principal responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro, que tinham acolhido no país.

A invasão também pôs fim ao primeiro governo dos talibãs (1996-2001), que regressaram ao poder no passado dia 15 de agosto, após uma ofensiva que coincidiu com o início da retirada das forças internacionais.

A operação de retirada dos militares dos Estados Unidos terá de estar concluída até à próxima terça-feira, 31 de agosto.

Milhares de afegãos com medo dos talibãs têm afluído diariamente ao aeroporto de Cabul desde 15 de agosto, de onde as forças internacionais retiraram mais de 100.00 pessoas desde então.

PNG // EL

Lusa/Fim