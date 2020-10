A ministra da Saúde, Marta Temido, falava em Lisboa na habitual conferência de imprensa de balanço da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, que hoje se realizou excecionalmente ao final da tarde por causa de uma reunião do CNSP.

Marta Temido destacou a "diversidade e pluralidade de opiniões" manifestadas pelos conselheiros, que voltam a reunir-se na próxima semana, a seu pedido.

A próxima reunião, cuja data não foi precisada, visa analisar medidas que poderão vir a ser tomadas, numa fase "tão complexa" da pandemia, adiantou a ministra, que enumerou "várias recomendações" feitas hoje pelo CNSP, órgão consultivo do Governo.

Entre as recomendações, Marta Temido destacou a "reformulação do modelo de comunicação", com "mais clara separação das linhas técnica e política", a "maior aposta nas medidas preventivas", a proteção dos "mais vulneráveis" (crianças e idosos) e dos profissionais de saúde, mantendo estes motivados, a "recuperação da humanização" e o "equilíbrio das respostas" nos cuidados de saúde.

A ministra referiu, ainda, que o CNSP alertou para a importância da "vantagem de antecipar o planeamento" da vacinação contra a covid-19, durante e após a pandemia, e da "boa comunicação e transparência" da informação como condição para a "confiança dos cidadãos".

Marta Temido disse não estranhar as recomendações feitas, atendendo ao "contexto" pandémico em que o país vive, "tão complexo", e a "gravidade da situação epidemiológica", quer em Portugal quer na Europa.

O CNSP é o órgão consultivo do Governo para a prevenção e o controlo das doenças transmissíveis e, em especial, para a análise e avaliação das situações graves, nomeadamente surtos epidémicos de grande escala e pandemias.

O Conselho Nacional de Saúde Pública integra representantes dos setores público, privado e social, incluindo as áreas académica e científica.

Dele fazem parte, por exemplo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que hoje não esteve na conferência de imprensa, ausência justificada pela ministra da Saúde com os trabalhos do CNSP.

É a segunda vez, desde o começo da pandemia da covid-19 em Portugal, que o Conselho Nacional de Saúde Pública se reúne.

Da primeira vez, em 11 de março, o CNSP remeteu o encerramento das escolas para as autoridades de saúde, caso a caso.

Contudo, um dia depois o primeiro-ministro, António Costa, anunciou numa comunicação ao país o fecho das escolas, que só reabriram, na generalidade, com o arranque do novo escolar, em setembro.

