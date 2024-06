O sorteio colocou "Lutero Chimbirombiro Simango na posição número um, Daniel Francisco Chapo, como número dois, Venâncio António Bila Mondlane, como número três, e Ossufo Momade, como número quatro", disse a presidente do CC, Lúcia Ribeiro, durante o anúncio dos resultados do sorteio.

O sorteio foi feito através da recolha aleatória de bolinhas contendo os números e identidade de cada um dos candidatos.

Sílvia Cheia, mandatária de Lutero Simango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, disse aos jornalistas que ser o primeiro no boletim de voto é "favorável", mas reconheceu que é preciso trabalhar para garantir a vitória no dia 09 de outubro.

"Estamos na posição número um, o que resta é trabalhar para conseguirmos os objetivos do MDM, que já um partido sobejamente conhecido", afirmou Cheia.

João Muchine, mandatário de Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, também manifestou satisfação com a posição número dois no boletim de voto.

"Durante a campanha eleitoral, faremos todo o trabalho de divulgação da posição para que os eleitores saibam em que posição está Daniel Chapo", afirmou Muchine.

Por seu turno, Geraldo Carvalho, mandatário de Ossufo Momade, afirmou que ser o quarto e último no boletim de voto não tira visibilidade ao candidato, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

"Vamos conseguir que em todos os dialetos que se falam no país se saiba que Ossufo Momade é o número quatro no boletim de voto", declarou Carvalho.

Venâncio Mondlane, que concorre pela Coligação Aliança Democrática (CAD), formação constituída por nove partidos extraparlamentares, não esteve presente no sorteio, nem o seu mandatário.

As eleições presidenciais, às quais já não concorre o atual Presidente e líder da Frelimo, Filipe Nyusi, por ter atingido o limite de dois mandatos previsto na Constituição, vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais.

PMA // JMC

Lusa/Fim