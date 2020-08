Segundo o Inquérito à Confiança no Consumidor do INE, no primeiro trimestre deste ano, o indicador de confiança no consumidor inverteu a tendência de estagnação verificada no último trimestre de 2019, situando abaixo da média da série.

"O referido indicador evoluiu negativamente face ao mesmo período do ano 2019", referiu o INE, que constatou um abrandamento da confiança dos consumidores cabo-verdianos no período em análise.