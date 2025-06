Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explica que devido a este concerto, irão ocorrer constrangimentos de trânsito rodoviário em várias artérias, bem como condicionamentos ao estacionamento.

Quanto ao estacionamento, a PSP indica que será necessário assegurar reservas na Avenida Machado Santos (desde as 20:00 de quinta-feira até às 16:00 de domingo), na Impasse à Rua João de Freitas Branco (desde as 16:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado) e na Praça Cosme Damião/Parque da EMEL (desde as 20:00 de quinta-feira até às 16:00 de domingo).

A PSP refere ainda que a realização do concerto dos Calema irá obrigar também a "implementar, de forma sequencial diversos condicionamentos de trânsito".

Os condicionamentos vão ocorrer na Avenida Machado Santos e nas ruas confluentes, na Avenida Eusébio da Silva Ferreira, na Impasse à Rua João de Freitas Branco, na Praça Cosme Damião e na Avenida do Colégio Militar.

Na Avenida Machado Santos, os constrangimentos irão ocorrer entre as 08:00 de sexta-feira até às 02:00 de domingo, enquanto nas ruas confluentes haverá corte de trânsito a partir das 12:00 de sábado até às 02:00 de domingo.

Na Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) haverá "um forte condicionamento a partir as 12:00 de sábado, podendo haver corte de trânsito, antes do final do concerto até às 02:00" de domingo.

Também na artéria Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 -- Rotunda das Oliveiras) haverá um "forte condicionamento a partir as 12:00, podendo haver corte de trânsito antes, do final do concerto até às 02:00" de domingo.

Na Praça Cosme Damião (Parque de Estacionamento EMEL) também haverá um "forte condicionamento a partir as 12:00, podendo haver corte de trânsito antes do final do concerto até às 02:00" de domingo.

Por sua vez, na Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) está previsto corte do trânsito antes do final do concerto até ao escoamento total do público.

Também a circulação dos transportes públicos "será fortemente condicionada".

Nesse sentido, a PSP aconselha a utilização de transportes públicos, evitando que se levem viaturas para as imediações do Estádio da Luz e que a deslocação possa ser feita com antecedência.

"No caso de utilização de viaturas próprias, seguir as indicações dos Polícias e consequente estacionamento em parques vigiados e destinados para o efeito", indica ainda a PSP.

A hora oficial de abertura das portas ao público está prevista para as 17:00 de sábado, 07 de junho.

