O anúncio foi feito hoje pelos diretores executivos do festival, Joana Vicente e Cameron Bailey, e o prémio será entregue a 15 de setembro.

Este prémio visa reconhecer personalidades da indústria, que se tenham destacado com o seu trabalho e dado uma contribuição notável para o cinema e entretenimento.

Terence Blanchard foi nomeado para o Óscar de Melhor Partitura Original com o filme "BlacKkKlansman", de 2018, realizado por Spike Lee.

O compositor e trompetista foi também nomeado para um Prémio BAFTA pela música original do filme, e ganhou um Grammy para Melhor Composição Instrumental por uma das faixas.

O seu trabalho inclui a composição de música para "Malcolm X" e "When the Levees Broke", de Spike Lee, assim como para os filmes "Eve's Bayou", "Talk to Me" e "Harriet", de Kasi Lemmons, "Red Tails", de George Lucas, "Barbershop", de Tim Story, e para a série da HBO "Perry Mason", entre muitos outros títulos.

Recentemente, Terence Blanchard compôs as bandas sonoras para o filme de estreia de Regina King, "One Night in Miami", que será exibido no TIFF e lançado pela Amazon Studios, para "Bruised", que marca a estreia de Halle Berry como realizadora e que terá estreia mundial no festival, e ainda para o filme de Spike Lee "Da 5 Bloods", lançado este verão pela Netflix.

No mês passado, o festival de Toronto já havia anunciado que a atriz Kate Winslet e o ator Anthony Hopkins, ambos vencedores de Óscares, vão receber o Tribute Actor Award, que a realizadora Chloé Zhao receberá o Ebert Director Award, e que a cineasta Mira Nair receberá o Jeff Skoll Award.

O 45.º Festival Internacional de Cinema de Toronto decorre de 10 a 19 de setembro.

