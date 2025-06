A entrada de Washington no conflito, lançado uma semana antes por Israel contra o Irão, suscitou o receio de represálias contra os interesses dos Estados Unidos no Médio Oriente, nomeadamente as bases militares nas monarquias do Golfo.

+++ Europa +++

Os serviços da Air France para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos foram suspensos pelo menos até terça-feira, anunciou hoje a companhia aérea francesa, prolongando a suspensão da sua rota Paris - Telavive até 14 de julho.

Os voos para Beirute e Telavive operados pela Transavia, a companhia aérea de baixo custo do grupo Air France-KLM, foram suspensos até 30 de junho e 07 de setembro, respetivamente, disse hoje um porta-voz da companhia à Afp.

A British Airways, que cancelou os voos no domingo entre o aeroporto londrino de Heathrow e os aeroportos do Dubai e de Doha, depois de os Estados Unidos terem bombardeado instalações nucleares no Irão, declarou hoje que tencionava efetuar as suas rotas "normalmente" a partir de agora.

Em 18 de junho, o grupo alemão Lufthansa, que inclui igualmente a Swiss, a Austrian e a ITA, anunciou que prolongava até 03 de junho a suspensão dos seus voos para o Médio Oriente, nomeadamente para Beirute, até 30 de junho, e para Amã e Erbil (Iraque) até 11 de julho.

Os serviços para Telavive e Teerão foram suspensos até, pelo menos, 31 de julho, tendo o grupo especificado que os seus aviões não utilizarão o espaço aéreo dos países afetados pelo conflito.

A transportadora grega Aegean Airlines cancelou todos os seus voos para Telavive até 12 de julho, bem como todas as suas rotações para Beirute, Amã e Erbil (Iraque) até 28 de junho.

Na Turquia, a Pegasus anunciou a suspensão de todos os seus voos para o Irão até 30 de julho e para o Iraque, a Jordânia e o Líbano até 30 de junho.

Quanto à Turkish Airlines, de acordo com o sítio Web do aeroporto de Istambul, a companhia aérea tem vindo a servir Amã nos últimos dias.

No entanto, todos os voos para Bagdade e Damasco continuam cancelados e não há voos disponíveis para Teerão até 01 de julho.

+++ América do Norte +++

A United Airlines avisou os seus clientes de que os voos programados de e para o Dubai entre 18 de junho e 03 de julho podem ser "afetados" e ofereceu aos clientes uma troca de bilhetes sem custos adicionais em determinadas condições, devido à "agitação no Médio Oriente".

A companhia aérea americana tinha adotado a mesma medida para Telavive, de 13 de junho a 01 de agosto, com a possibilidade de escolher outro destino.

A Air Canada anunciou que tinha "suspendido temporariamente" o seu serviço diário direto para o Dubai a partir de Toronto a partir de 18 de junho e avisou que poderia ter de prolongar esta suspensão. As viagens com escala na Europa através de uma companhia aérea terceira continuam a ser possíveis, de acordo com a sua ferramenta de reservas em linha.

A American Airlines, por seu lado, autorizou os seus clientes a alterarem gratuitamente as suas reservas para Doha para as viagens inicialmente previstas de 19 de junho a 20 de julho.

+++ Ásia +++

A Singapore Airlines anunciou o cancelamento de oito voos para o Dubai, dois por dia, de domingo a quarta-feira. "A situação continua fluida e outros voos (da companhia aérea) entre Singapura e Dubai podem ser afetados", advertiu a transportadora no seu sítio Web.

MC // EA

Lusa/Fim