O ataque aconteceu pouco depois de as autoridades de Doha terem encerrado o espaço aéreo do país.

O anúncio foi feito na televisão estatal iraniana ao som de música marcial, descreveu a agência de notícias Associated Press (AP), e acompanhado de uma legenda no ecrã: "uma resposta poderosa e bem-sucedida das forças armadas do Irão à agressão americana".

Testemunhas no Qatar citadas pelas agências de notícias internacionais confirmaram que escutaram explosões e observaram o que pareciam mísseis nos céus do país.

As autoridades de Doha e de Washington ainda não se pronunciaram sobre o alegado ataque iraniano, depois de o Qatar ter fechado o espaço aéreo.

Esta decisão vem no seguimento de ameaças de Teerão a bases militares dos Estados Unidos na região, em retaliação aos bombardeamentos da aviação norte-americana na madrugada de domingo contra instalações nucleares da República Islâmica.

Pouco antes do anúncio na televisão estatal, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, escreveu na rede social X: "Não iniciámos a guerra nem a procurámos. Mas não deixaremos a invasão ao grande Irão sem resposta."

