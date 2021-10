Companhia nasce em Oliveira de Azeméis para levar teatro a quem nunca teve acesso

A companhia Bandevelugo, sediada em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, estreia-se este mês com "A Tempestade", peça de Shakespeare que vai levar a várias localidades do concelho onde subsiste a falta de acesso à cultura.