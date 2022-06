"A Companhia Nacional de Bailado apresenta o programa 'Noite Branca' no TMC, dia 02 de julho, às 21:30. Celebra-se o encontro entre a imaginação e a técnica em tons suaves que remetem para os atos brancos dos bailados clássicos".

O programa "Noite Branca" contará diferentes obras, entre as quais "Snow", de Luís Marrafa, coreógrafo português sediado em Bruxelas, que apresenta em estreia absoluta a sua primeira coreografia para os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado.

Já Yannick Bouquin regressa à companhia para coreografar uma nova obra, na qual a fantasia e o engenho balético são exaltados num "Pas de Deux" sobre uma composição de Shostakovitch.

"A graciosidade e inteligência do movimento do mestre Georges Balanchine é revisitada neste programa através do seu emblemático" 'Concerto Barocco'.

Já no dia 09 de julho, às 21:30, o TMC acolhe os Cais Sodré Funk Connection, uma banda de veteranos da música portuguesa e "verdadeiros embaixadores" do funk & soul.

"O 'soul power' é assegurado por Francisco Rebelo no baixo, João Gomes nas teclas, David Pessoa na guitarra, Rui Alves na bateria e pela secção de sopros composta por João Cabrita, José Raminhos e Miguel Marques, acompanhados pelas vozes de NBC e TAMIN (Telma Santos)", é sublinhado pelo TMC.

Segundo a informação, após 10 anos de concertos pelos mais prestigiados palcos do país, esta banda apresentará "novas temáticas e canções para celebrar a vida adulta, sem perder a energia contagiante tão bem caracterizada na sua música".

No dia 14 de julho, às 21:30, o Laboratório de Artes Performativas Sénior, da Quarta Parede, apresenta o espetáculo "À Beira", que tem como ponto de partida a tradição oral da Cova da Beira e dimensões relacionadas com as faculdades e processos da memória individual e coletiva.

Este espetáculo resulta do Laboratório de Artes Performativas Sénior, um projeto de experimentação, pesquisa e criação artística para adultos seniores, desenvolvido pela Quarta Parede, desde 2018.

