"Uma aeronave da companhia portuguesa euroAtlantic airways (EAA) posicionada no Brasil descolou esta terça-feira (21) do Aeroporto Internacional de São Paulo para Angola, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro (LAD), em Luanda, transportando carga sanitária, que na atual crise do novo coronavírus, vai suprimir necessidades naquele Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)", refere a empresa no comunicado divulgado na noite de terça-feira.

O voo estava previsto chegar ao Aeroporto de Luanda (LAD), na manhã de hoje, com "uma carga, que inclui testes médicos ao covid-19", explicou a transportadora aérea.