Em comunicado, o CPP explica que o equipamento, adquirido ao abrigo do Programa de Responsabilidade Social das Bolsas de Educação Jogos Santa Casa, "será um instrumento relevante na operacionalização da política de desenvolvimento desportivo" do organismo, e na "divulgação da mensagem de igualdade e inclusão através do desporto".

Mário Bonança, do CPP, refere que a 'handcyle' (bicicleta adaptada para a propulsão manual) e as cadeiras de rodas desportivas "são recursos essenciais ao funcionamento das atividades ligadas ao desenvolvimento desportivo", acrescentando que estas "ferramentas conferem uma maior autonomia e capacidade de resposta em ações de experimentação e sensibilização levadas a cabo pela instituição".

Maria da Cunha, subdiretora de comunicação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, destaca a importância da iniciativa para o aumento da participação desportiva de pessoas com deficiência.

"O universo de atletas com deficiência ainda é escasso em Portugal e por ser uma realidade que queremos alterada, apoiamos o Comité Paralímpico de Portugal nas suas diversas ações que visam aumentar a participação desportiva das pessoas com deficiência no nosso país, com o objetivo de conseguir que ainda mais pessoas possam experimentar diversas modalidades do desporto paralímpico", disse.

