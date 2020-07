Comissão Política da Frelimo apela à população para denunciar "ações terroristas"

A Comissão Política da Frelimo, partido no poder em Moçambique, exortou hoje as populações das regiões norte e centro do país a denunciarem "ações terroristas e dos homens armados", colaborando com as Forças de Defesa e Segurança (FDS).