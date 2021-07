A autorização foi aprovada por 18 votos a favor e 13 abstenções e terá agora que ser confirmada pelo plenário numa reunião prevista para agosto.

Em concreto, o parlamento deu autorização ao Presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, para declarar novo período de 30 dias de estado de emergência, o 16.º desde o início da pandemia da covid-19, para vigorar entre 01 e 30 de agosto.

"A autorização foi aprovada. Mas a lei determina que tem que ser agora confirmada pelo plenário logo que seja possível reunir", disse.

O debate ficou marcado pelas críticas dos deputados do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), na oposição, à resposta do Governo à pandemia e a defesa do fecho total das fronteiras como medida essencial de prevenção.

Os dados mais recentes divulgados pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) mostraram que, nas últimas 24 horas, foram identificados seis casos de covid-19 no país, com 45 recuperados e o número de casos ativos a baixar para 656.

Nas últimas 24 horas, as autoridades realizaram um total de 365 testes.

Atualmente, há casos ativos em todos os municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), com exceção para Manatuto e Manufahi, sendo Ermera (com 96 casos) a região com maior número de infeções ativas depois de Díli (337).

Desde o início da pandemia, Timor-Leste registou um total de 10.354 casos e 26 mortes.

Até agora, a primeira dose da vacina foi administrada a 267.673 pessoas (35,4% da população com mais de 18 anos) em todo o país, sendo que 80.677 (10,6%) já têm a vacinação completa.

Em Díli, 129.228 pessoas (60,4%) já têm a primeira dose e 67.573 (31,6%) completaram a vacinação.

O Parlamento Nacional está a debater a renovação do estado de emergência no país por mais 30 dias.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.301 pessoas e foram registados 954.669 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

ASP // EJ

Lusa/Fim