"A situação [dos deslocados] está a ficar ainda mais difícil", afirmou Luís Bitone, em declarações à Rádio Moçambique, no âmbito de uma visita à província de Cabo Delgado.

As dificuldades de acesso devido à violência armada colocam numa situação mais dramática as pessoas que não conseguiram abandonar as zonas de conflito.