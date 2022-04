Do programa comemorativo destacam-se o concerto de Sérgio Godinho, na sexta-feira, no Teatro Municipal da Covilhã, e o concerto de Flávio Torres e os Canalhas, no domingo, na Praça do Município, bem como um espetáculo de pirotecnia, que decorrerá à meia-noite, no centro da cidade.

Para o dia 25 de Abril está agendada a tradicional arruada e distribuição de cravos, seguida do hastear da bandeira e da sessão solene nos Paços do Concelho.

O programa tem início na quinta-feira, às 17:30, com a inauguração da exposição "Arte Solidária" pela paz e liberdade dos cidadãos ucranianos, na Galeria António Lopes. No mesmo dia, às 21:30, sairá à rua a Arruada Literária Pela Liberdade, num percurso entre a Capela do Calvário e a Praça do Município.

Na sexta-feira, o dia está reservado para o concerto de Sérgio Godinho, no Teatro Municipal da Covilhã.

No sábado, o programa integra a inauguração da Estrada do Porsim, às 11:00, seguindo-se, às 12:00, na freguesia do Barco, a inauguração do Centro de Interpretação da Argemela, projeto da ARPAZ - Associação Regional para o Progresso do Alto Zêzere. Às 16:00 será inaugurada a requalificação da Fonte do Povo, no Teixoso.

No domingo, às 19:30, a sede da Banda da Covilhã, recebe o Jantar Comemorativo do 25 de Abril, numa iniciativa conjunta da Banda e da União de Sindicatos de Castelo Branco, seguindo-se às 21:45, a Arruada da Liberdade. Às 22:00, a Praça do Município recebe o concerto de Flávio Torres e os Canalhas e, à meia-noite, o espetáculo de pirotécnica.

Na segunda-feira, o dia arranca com uma arruada e distribuição de cravos, às 10:00, seguindo-se o içar das bandeiras e a sessão solene da Assembleia Municipal Comemorativa do 48.º aniversário do 25 de Abril.

No dia 30 de abril, às 17:30, no salão nobre dos Paços do Concelho realiza-se o concerto Ensemble de Acordeões do Musikene.

