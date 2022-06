"Destruiremos Telavive e Haifa se o inimigo cometer erros, por ordem do líder supremo da Revolução (Ali Khamenei)", disse Heidari, num discurso num quartel, citado pela agência de notícias iraniana Tasnim.

"As conquistas militares e defensivas do Exército da República Islâmica do Irão são um espinho aos olhos dos inimigos", considerou o general iraniano.

Heidari assegurou que as Forças Armadas iranianas estão a ser equipadas com material de última geração, especialmente com aviões não tripulados ('drones') e mísseis de maior alcance "para responder às ridículas violações por parte dos inimigos da Revolução Islâmica".

O comandante militar assegurou que "em menos de 25 anos, o Islão voltará a abraçar as terras muçulmanas ocupadas por Israel", referindo-se à Palestina.

As ameaças do comandante-em-chefe do Exército iraniano ocorrem após o assassínio, em meados de maio, de um coronel da Guarda Revolucionária iraniana à porta de casa, no centro de Teerão.

Dias depois, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, general Hossein Salami, acusou Israel da morte do coronel e prometeu vingança.

"Se Deus quiser, vamos vingar a sua morte", disse Salami, durante uma reunião com a família do coronel morto.

