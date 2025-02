Falando num comício político em Porto Sudão, a capital de facto do país, o general Abdel Fattah al-Burhan disse que o novo executivo, a que chamou "governo interino" ou "governo de guerra", seria composto pelo que designou especialistas.

"Planeamos formar em breve um governo que executará as tarefas de transição", declarou, acrescentando que o principal objetivo será ajudar a "completar as restantes tarefas militares... e limpar todo o Sudão" dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

Al-Burhan indicou que o governo vai lançar as bases para uma transição política mais ampla, com vista a eleições, e anunciou que um documento constitucional seria redigido antes da nomeação de um primeiro-ministro, ao mesmo tempo que assinalou que o Exército "não interferirá nas suas tarefas ou responsabilidades".

O Sudão tem atualmente um governo nomeado pelos militares. Em novembro de 2024, foram indicados civis para dirigir quatro ministérios, incluindo os Negócios Estrangeiros.

Desde abril de 2023 que o país está mergulhado numa guerra entre o general Burhan e o seu antigo aliado, Mohamed Hamdan Daglo, líder das RSF.

No seu discurso de hoje, o comandante do Exército afastou qualquer negociação com o grupo paramilitar, a menos que as suas forças se retirassem de Cartum, do Kordofan Ocidental, no sul, e do Darfur, no oeste, e se reagrupassem em "locais designados".

Nas últimas semanas, o Exército recuperou o controlo de grandes áreas da capital e dos seus arredores, pondo fim a quase dois anos de domínio das RSF.

O conflito provocou dezenas de milhares de mortos, desalojou mais de 12 milhões de pessoas e mergulhou o país na "maior crise humanitária de que há registo", segundo o Comité Internacional de Resgate.

HB // SF

Lusa/Fim