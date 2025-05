Com a contagem encerrada, AD vence e PS e Chega igualam número deputados

Lisboa, 18 mai 2025 (Lusa) - A AD - Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas com 86 deputados, enquanto PS e Chega empatam no número de eleitos para o parlamento, 58, quando estão apurados todos os votos nos círculos nacionais.