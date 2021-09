Colisão provoca corte do trânsito num sentido da A2 entre Castro Verde e Almodôvar

O trânsito na Autoestrada do Sul (A2) está cortado no sentido Norte-Sul entre os nós de Castro Verde e Gomes Aires, concelho de Almodôvar (Beja), devido a uma colisão rodoviária com dois feridos, revelou hoje a GNR.