O acidente, ao quilómetro 94 da A8, no sentido norte-sul, provocou sete feridos ligeiros, seis dos quais ocupantes do autocarro, sendo o sétimo o condutor do veículo pesado, segundo a mesma fonte.

Três das vítimas foram transportadas para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste e as restantes aguardam ser encaminhadas para terem assistência hospitalar.

O autocarro seguia com 41 ocupantes, todos de um colégio de Coimbra, sendo 37 crianças, entre os 9 e os 10 anos, e quatro adultos.

A autoestrada encontra-se condicionada no mesmo sentido em que ocorreu o acidente, estando o trânsito a circular apenas pela faixa da esquerda.

No local, encontram-se 73 operacionais e 33 viaturas de várias corporações de bombeiros da região Oeste e ainda um meio aéreo, segundo informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet.

Entre os meios de socorro no local, encontra-se também uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica a dar assistência às vítimas.

Os meios de socorro começaram a ser chamados para a ocorrência pelas 09:50.

