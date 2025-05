De acordo com o documento, Sissoco Embaló nomeou Keita Baldé, quadro do Ministério das Finanças guineenses, chegando a ser diretor-geral da Contribuição e Impostos, sob a proposta do primeiro-ministro, Rui Duarte de Barros.

A 19 de março, Fatumata Djau Baldé, ativista ligada aos Direitos Humanos, foi exonerada do cargo de ministra da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na sequência de uma polémica em que é acusada, alegadamente, de desvio de fundos públicos.

Dirigente do Partido dos Trabalhadores da Guiné (PTG), fundado e liderado por Botche Candé, atual ministro do Interior guineense, Fatumata Djau Baldé foi denunciada pela juventude do seu partido de alegadas práticas de corrupção.

A exoneração de Djau Baldé ocorreu no mesmo dia em que foi ouvida pelo Ministério Público que, entretanto, não lhe aplicou nenhuma medida de coação, conforme disse, na altura, o seu advogado, Suleimane Cassamá.

O novo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural é também dirigente do PTG.

