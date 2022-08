Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados hoje à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio e agora uma quarta data a 21 de maio de 2023.

A promotora alerta que apenas são válidos bilhetes vendidos em pontos oficiais, e que "não são reembolsáveis nem disponíveis para troca".

A elevada procura de bilhetes provocou hoje congestionamento no acesso aos 'sites' oficiais, chegando a estar mais de 400 mil pessoas em espera, cerca das 12:00, na plataforma Ticktline.

O preço dos bilhetes varia entre os 65 euros e os 150 euros, mais taxas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca em Portugal, com três concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, os Coldplay assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado "Parachutes", em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.

Na semana passada, a banda divulgou o videoclip do tema "Humankind", que incluía imagens de Coimbra e de outras cidades europeias, como Barcelona, Milão, Manchester, Copenhaga, Zurique e Amesterdão.

"Humankind" é um dos temas do álbum mais recente dos Coldplay, "Music of the Spheres", editado em 2021 e que dá nome à atual digressão mundial do grupo.

