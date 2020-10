"Uma das medidas de mitigação dos prejuízos causados pela pandemia de covid-19, várias vezes discutidas e reclamadas pelos agricultores, foi o adiantamento das ajudas [...]. O adiantamento só veio a acontecer no final do mês de agosto e apenas para algumas medidas, comprometendo-se o Governo a pagar a maioria agora no final de outubro e outras no final do ano", apontou, em comunicado, a CNA.

Conforme indicou esta confederação, entre as medidas do PDR 2020, que necessitam de comparticipação nacional, que iriam ser alvo de adiantamento encontram-se a manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e as medidas agroambientais, onde se incluí a produção integrada.

No entanto, apenas as primeiras foram concretizadas.

Em falta, segundo a CNA, está o adiantamento da medida produção integrada no valor de mais de 25 milhões de euros, que se deve "a razões puramente orçamentais e economicistas".

Para a confederação isto deve-se ao facto de o Governo não ter libertado as verbas a tempo de pagar medidas que implicam cerca de seis milhões de euros do Orçamento do Estado, sendo a restante verba assegurada por Bruxelas.

"A CNA considera esta situação inadmissível e reclama, desde já, que estes pagamentos sejam de facto realizados durante a primeira quinzena de novembro", vincou.

No mesmo documento, a confederação da agricultura acrescentou que o executivo não tem executado, nos últimos anos, algumas verbas inscritas no orçamento, nomeadamente para o regadio ou a medida da eletricidade verde, prevista no orçamento suplementar.

Adicionalmente, a CNA reclama a garantia de que, até dezembro, esteja assegurada a comparticipação nacional para a "normal execução" do PDR 2020.

