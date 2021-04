Pelas 15:00, cerca de 15 membros da CNA concentraram-se perto da residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa, onde anunciaram o protesto e as suas principais reivindicações.

"No dia 14 de junho, a Confederação Nacional da Agricultura, alicerçada nas principais reivindicações dos pequenos e médios agricultores, estará presente com um protesto e com as nossas propostas para que efetivamente haja uma PAC mais justa", afirmou, em declarações à Lusa, Laura Tarrafa da direção da CNA.

