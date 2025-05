Em comunicado, a IP refere que irá proceder ao corte do ramo de acesso da autoestrada A8 e de Frielas ao Túnel do Grilo e do acesso do IP7 (eixo Norte-Sul) a esta infraestrutura viária.

Os condicionamentos devem-se à instalação de estruturas metálicas e respetivos dispositivos de sinalização nos acessos do Túnel do Grilo, no âmbito da empreitada de reabilitação e modernização daquela estrutura.

Os trabalhos e respetivos cortes de trânsito serão executados com o apoio da PSP e "estarão devidamente sinalizados no local".

As obras no Túnel do Grilo, orçadas em 14 milhões de euros, visam melhorar o sistema de drenagem, colocar um novo pavimento e substituir os sistemas de iluminação, ventilação e a rede de combate a incêndios.

Foram ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, controlo de velocidade (radares), contagem e classificação de veículos e videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.

FAC // JLG

Lusa/Fim