O incidente, segundo a fonte da IP, causou apenas danos materiais, estando a empresa com meios no terreno para repor a circulação ferroviária o mais rapidamente possível.

A pedra caiu sobre a via junto do túnel Fonteinhas, entre o Pocinho e Vargelas, na Linha do Douro.

A CP informou também que a circulação do comboio se encontrar suspensa entre as estações do Tua e do Pocinho, devido a um incidente com pedras na via.

PLI // LIL

Lusa/Fim