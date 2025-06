A edição deste ano, segundo uma nota da diretora artística, Solange Melo, enviada à agência Lusa, será "um gesto duplo de homenagem" à memória das antigas Noites de Bailado em Seteais e a aposta na criação coreográfica atual, prolongando-se até 05 e 06 de julho, sempre às 19:00, nos jardins do Palácio de Seteais.

O London City Ballet, considerada uma das melhores companhias europeias em 2024 pela publicação especializada Dance Europe, atua no sábado e domingo, interpretando quatro obras da sua temporada deste ano, incluindo a estreia mundial de "Soft Shore", de Florent Melac, que evoca a complexidade das relações humanas.

No segundo fim de semana do ciclo, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) regressa a Seteais pela primeira vez desde 2002, num programa duplo, apresentando igualmente uma estreia mundial: "Quatro Cantos num Soneto", de Fernando Duarte, com música ao vivo, unindo a tradição literária à criação coreográfica contemporânea, no quadro da celebração dos 500 anos do poeta Luís de Camões.

Durante o fim de semana de arranque do ciclo, o programa do London City Ballet é ainda composto pelas peças "Larina Waltz", uma coreografia assinada por Ashley Page, ao som de Tchaikovsky, "Consolations & Liebestraum", de Liam Scarlett, sobre ciclos emocionais e memórias de um amor passado, e "Haeiff Divertimento", de George Balanchine (1904-1983), uma estreia europeia que recupera uma obra deste coreógrafo de 1947.

No sábado, pelas 11:00, está também prevista uma 'masterclass' para jovens estudantes de dança, conduzida pelo diretor artístico do London City Ballet, Christopher Marney, na sala de ensaios do Centro Cultural Olga Cadaval.

Christopher Marney é coreógrafo, professor, e foi diretor artístico do Joffrey Ballet Studio Company, em Chicago, e da Central School of Ballet, em Londres, onde programou e encomendou obras de coreógrafos como Balanchine, MacMillan, Scarlett e Bourne.

A 05 e 06 de julho, segundo e último fim de semana do Ciclo de Bailado em Seteais, a nova peça de Fernando Duarte, diretor artístico da CNB, cruza diversas linguagens para dar corpo à poesia da epopeia "Os Lusíadas", de Luís de Camões, com o objetivo de sublinhar a memória e a atualidade do poeta do século XVI.

O programa deste fim de semana encerra com "Stravinsky Violin Concerto", considerada uma das obras-primas de George Balanchine, coreografada sobre a partitura de Igor Stravinsky. Nesta peça, o coreógrafo russo-americano aprofundou a relação entre música e movimento no sentido de sublinhar a modernidade do estilo neoclássico.

Na nota de apresentação desta edição, Solange Melo, bailarina, professora e curadora artística, justifica as propostas do programa deste ano com o objetivo de "criar um diálogo entre repertórios históricos e novas linguagens", para "reafirmar a singularidade do cenário e a relevância" do Bailado em Seteais, que remonta aos anos 1980.

O Ciclo de Bailado em Seteais, organizado pela Câmara Municipal de Sintra, realizou-se de 1984 até 2001 sob a direção artística de Armando Jorge, tendo regressado em 2021 com a direção artística de Solange Melo e Fernando Duarte até 2024.

AG // TDI

Lusa/Fim