O ministro cipriota falava numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, depois de uma reunião de trabalho, em Lisboa, na qual foram abordadas, entre outras questões, as negociações na área das migrações.

"Tenho a certeza que Portugal, enquanto país mediterrâneo, entende muito bem as preocupações em torno de países fronteiriços e o problema que temos com a migração", começou por dizer Christodoulides, considerando que a União Europeia precisa de tratar esta questão com "uma abordagem holística, especialmente com países africanos".

"Penso que não há melhor Estado-membro da UE do que Portugal para lidar com sucesso este problema. Mas é importante compreender que precisamos de uma abordagem holística para solucionar este problema com sucesso", reforçou.

O ministro cipriota congratulou Portugal pela sua quarta presidência do Conselho da União Europeia (UE), garantindo que "o Chipre está comprometido em ser uma fonte de apoio" com quem o Governo português pode contar durante os próximos seis meses.

"No que se refere à UE, consideramos que Portugal é um dos países em quem mais podemos confiar. Durante as nossas deliberações, tive a oportunidade de reafirmar o nosso apoio às prioridades da presidência portuguesa da UE, especificamente na nossa confiança comum numa Europa mais forte, baseada em princípios democráticos e solidários", sublinhou.

A Comissão Europeia apresentou, em setembro passado, uma proposta do novo Pacto em matéria de Migração e Asilo, cujas negociações cabem agora à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que se iniciou em 01 de janeiro e que se estenderá durante o primeiro semestre de 2021.

