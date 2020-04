Trata-se de uma queda face a sexta-feira e sábado, quando o país registou doze e onze casos, respetivamente.

O novo caso de contágio local foi detetado na província de Heilongjiang, no nordeste da China, onde se registou recentemente um aumento de infeções causado por cidadãos chineses oriundos da Rússia.

Uma pessoa morreu devido a infeção pelo novo coronavírus em Pequim.

O número de infetados ativos no país fixou-se em 723, depois de 80 pessoas terem tido alta após superaram a doença, nas últimas 24 horas.

Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.830 infetados e 4.633 mortos. Até ao momento, 77.474 pessoas tiveram alta.

As autoridades chinesas referiram que 730.529 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.443 permanecem sob observação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JPI // MIM

Lusa/Fim