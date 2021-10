Casa de Artes recebe exposição de fotografia “A Viagem” de Daniel Rodrigues Vila Velha de Ródão – É inaugurada no próximo dia 15 de outubro, às 18h00, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão, a exposição “A Viagem”, que reúne fotografias de viagem do “Comboio de Ferro” da Mauritânia, da autoria de Daniel Rodrigues, fotografo que estará presente na inauguração. Esta é uma iniciativa que integra o projeto Rail Fest – Programação Cultural em Rede, resultante duma candidatura conjunta dos Municípios de Vila Velha de Ródão, Entroncamento, Águeda e Castelo Branco e do Museu Nacional Ferroviário, que procura valorizar a entidade destes territórios ligada à ferrovia e visa promover também o seu património natural e cultural, através de um programa diversificado. O Iron Train (Comboio de Ferro) é um dos comboios mais compridos do mundo com cerca de 2,5 km. Uma viagem que atravessa o coração do deserto do Sahara, na Mauritânia, totalizando 652 km que duram cerca de 20 a 24 horas. A exposição “A Viagem” documenta precisamente esta jornada épica, onde residentes, com poucas posses, usam o hostil comboio para visitar parentes na terra natal ou transportar mercadorias como animais vivos. Com vários prémios e menções honrosas conquistadas, onde se destacam, por exemplo, o 1.º lugar na categoria Daily Life do World Press Photo, em 2013; o 3.º lugar como fotógrafo do ano no POYi, em 2015; ou a nomeação como fotógrafo Ibero-Americano do ano no POY LATAM, em 2017, Daniel Rodrigues, começou a sua carreira no Correio da Manhã e colaborou com a Agência Global Imagens, agência responsável pelas fotografias dos jornais Jornal de Notícias, Diário de Notícias e o Jogo. A exposição “A Viagem” estará patente ao público na Casa de Artes e Cultura do Tejo, até 30 de novembro, onde poderá ser visitada de segunda-feira a sábado, entre as 09h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 17h30.