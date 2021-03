O perdão parcial resulta de um acordo assinado hoje em Maputo pelo embaixador da China em Moçambique, Wang Hejum, e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo.

"A parte chinesa dispensa obrigações da parte moçambicana em termos da amortização de três empréstimos, sem juros", declarou o embaixador chinês Wang Hejum, sem avançar mais detalhes, numa declaração à imprensa após a assinatura em que não houve espaço para perguntas.

"A China é um país amigo que soube estar sempre ao lado de Moçambique nos momentos difíceis e nos momentos áureos. Por isso, este gesto da China não nos surpreende. Este país irmão foi sempre consistente no seu apoio à Moçambique", declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, momentos após a assinatura do acordo.

Além do perdão parcial da dívida, as partes também assinaram um acordo prevendo que o Governo chinês desembolse 150 milhões yuans (19 milhões de euros) para projetos sociais e económicos.

Segundo os dados mais recentes, divulgados pelo ministro da Economia e Finanças moçambicano no parlamento, em novembro, a dívida com a China ronda dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros), ou seja, representa cerca de 16% do total dos cerca de 12.370 milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) da dívida pública moçambicana.

Segundo aqueles dados, uma parcela maioritária da dívida à China, num montante de 1.970 milhões de dólares (1.660 milhões de euros), é devida ao Exim Bank Chinês e foi empregue sobretudo para a construção de estradas e pontes, incluindo a via circular de Maputo, a ponte suspensa sobre a Baía de Maputo e as estradas a sul.

Várias organizações da sociedade civil têm criticado a opacidade dos contratos com a China e o Centro de Integridade Pública (CIP) publicou um estudo em outubro em que a classificou como "assustadora".

Na altura, Adriano Maleiane, ministro da Economia e Finanças, desvalorizou os receios: "Eu não tenho esse drama", referiu, considerando normal o serviço da dívida com a China e assinalando que a prioridade de Maputo tem sido recorrer a empréstimos concessionais.

EYAC (PMA) // JH

Lusa/Fim