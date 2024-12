A investigação examinará as recentes práticas comerciais da Nvidia, incluindo possíveis irregularidades ligadas à sua aquisição da Mellanox Technologies, de Israel, em 2020, uma compra que foi previamente aprovada pelos reguladores na China, União Europeia e Estados Unidos.

A SAMR vai tentar determinar se a Nvidia violou os regulamentos nas suas operações locais.

O anúncio surge num contexto de tensões tecnológicas entre Pequim e Washington, agravadas pelas recentes restrições impostas pelos EUA a 140 empresas chinesas do setor dos semicondutores, com o objetivo de limitar os progressos do país asiático no desenvolvimento da tecnologia de circuitos integrados.

A tecnologia da Nvidia para a inteligência artificial e a computação avançada é considerada fundamental para a indústria mundial, o que torna o caso particularmente relevante.

Em novembro passado, o fundador e diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang, apelou a uma maior cooperação global no domínio da tecnologia, apesar das tensões acrescidas entre EUA e China. Ele sublinhou também o empenho da sua empresa em equilibrar a inovação com a conformidade regulamentar.

Durante uma cerimónia de doutoramento honoris causa na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, Huang comprometeu-se a manter as suas operações na China, apesar das preocupações de que a reeleição de Donald Trump como Presidente dos EUA possa exacerbar as atuais fricções geopolíticas.

