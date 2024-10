Em comunicado, o Banco Popular da China (PBOC, na sigla em inglês) adiantou que estas operações vão ser realizadas mensalmente, com duração máxima de um ano, e envolverão os principais participantes no mercado.

A operação de recompra definitiva consistirá na compra de títulos com o compromisso de os vender numa data futura. As garantias incluirão obrigações soberanas, dívida local e de empresas.

O novo instrumento vem juntar-se aos instrumentos existentes, como os acordos de recompra a sete dias e o financiamento aos bancos através de facilidades de crédito a médio prazo, que oferecem prazos intermédios de três e seis meses.

Com esta medida, o banco central procura otimizar a gestão da liquidez antes do vencimento de 1,45 biliões de yuan (188,4 mil milhões de euros) em empréstimos de médio prazo, em novembro e dezembro, minimizando a necessidade de ajustamentos em baixa das reservas obrigatórias dos bancos, segundo dados divulgados pela agência de notícias financeira Bloomberg.

Esta iniciativa permitirá também que as obrigações utilizadas como garantia continuem a circular no mercado secundário, reforçando assim a segurança dos mutuantes e alinhando as práticas chinesas com as normas internacionais.

Isto aumenta ainda a flexibilidade do sistema financeiro do país e facilita a entrada de investidores estrangeiros no mercado interbancário, segundo analistas do setor, citados pelo jornal local The Paper.

A introdução da recompra definitiva surge num contexto de aumento da procura de liquidez no final do ano e de expectativas de emissão de estímulos orçamentais que poderão aumentar o endividamento público.

O PBOC anunciou na semana passada um corte de 25 pontos base na taxa de juro de referência a um ano para 3,1%, para apoiar a economia e reduzir os custos dos empréstimos.

A última descida tinha sido em julho, de 3,45% para 3,35%, a única redução deste ano, num contexto de prudência face à divergência com outros países, onde as taxas estavam a subir para conter a inflação, o que pressionava a taxa de câmbio do renmimbi.

No entanto, as autoridades chinesas já tinham antecipado uma mudança de rumo entre os principais bancos centrais no final deste ano, o que lhes ofereceria mais flexibilidade.

Nas últimas semanas, Pequim anunciou uma série de medidas de estímulo, após uma redução das taxas de juro nos Estados Unidos e também depois da divulgação de dados económicos piores do que o previsto para agosto, com o Presidente chinês, Xi Jinping, a apelar a esforços acrescidos para atingir o objetivo de crescimento económico deste ano de cerca de 5%.

A fraca procura interna e internacional, os riscos de deflação, uma crise imobiliária que ainda não chegou ao fim e a falta de confiança dos consumidores e do setor privado são algumas das causas apontadas pelos analistas para explicar o abrandamento da segunda maior economia do mundo.

JPI // VQ

Lusa/Fim