"Acolhemos este apoio com sentido de responsabilidade e satisfação porque, juntamente com a assistência dos outros parceiros internacionais de cooperação, vai contribuir significativamente para a mitigação do peso do sofrimento das populações das regiões afetadas pelo terrorismo", declarou Verónica Macamo, durante a cerimónia simbólica para entrega do donativo em Maputo.

O apoio, que será encaminhado às regiões que albergam o maior número de deslocados, está orçado em quase 90 mil euros, segundo a chefe da diplomacia moçambicana.