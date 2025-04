China acusa Estados Unidos de não estarem verdadeiramente dispostos a dialogar sobre tarifas

Pequim, 08 abr 2025 (Lusa) -- O Governo chinês afirmou hoje que as ações dos Estados Unidos "não refletem uma vontade genuína de encetar um diálogo sério", no meio de uma escalada de ameaças tarifárias e contramedidas entre as duas maiores economias do mundo.