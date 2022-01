"O interior fica cada vez mais para trás. Temos que ter no Orçamento do Estado uma verba específica para as regiões no interior do país. E todos os anos os Governos têm que se comprometer com essa verba", afirmou André Ventura, que falava no final de uma arruada, na Sertã, no distrito de Castelo Branco.

Para o líder do partido de extrema-direita, a fatia do Orçamento do Estado para investimento seria de 2,5%, mas admitiu estar "aberto a analisar o que pode ser possível ou não".

André Ventura apontou ainda como medidas um pacote fiscal de incentivos dirigido às empresas que se fixem em territórios de baixa densidade e também às famílias, com um aumento das deduções em termos de impostos sobre o rendimento.

No entanto, para Ventura, a principal medida que poderá ajudar "a valorizar o interior" será o fim das portagens, considerando que estas "encarecem os transportes, os custos das empresas e afasta-as do interior".

