Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do Chega, André Ventura, após ter-se reunido no Palácio de Belém, em Lisboa, com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem relatou ter feito diretamente esse apelo.

Sobre o processo de formação do Governo, o presidente do Chega apontou essa questão como "relativamente pacífica", havendo uma maioria absoluta do PS, e referiu que 22 de fevereiro é "a data provável para a instalação da Assembleia da República" e 23 de fevereiro para a posse do novo executivo.

André Ventura prometeu que o Chega irá fazer "uma forte oposição" aos socialistas no parlamento e, à semelhança da Iniciativa Liberal, anunciou que irá propor "o retorno imediato dos debates quinzenais", considerando que "o próprio PS dava um bom sinal ao país em aceitar o regresso dos debates quinzenais num cenário de maioria absoluta".

"Exortámos o senhor Presidente da República, que está consciente, evidentemente, das suas totais funções neste momento, de que, a par da fiscalização do parlamento, é importante termos um Presidente da República ativo também e vigilante num cenário de maioria absoluta", declarou.

Segundo o presidente do Chega, o chefe de Estado "está perfeitamente consciente dos seus deveres, perfeitamente consciente da situação política e já fez a análise da situação política".

"Aliás, se há alguma coisa em que Marcelo já tem provas dadas é na análise da situação política", observou.

Questionado sobre as críticas que tem feito a Marcelo Rebelo de Sousa, que defrontou nas presidenciais do ano passado, André Ventura respondeu que respeita o resultado dessas eleições, e acrescentou: "O que espero que Marcelo faça é aquilo que eu faria se fosse hoje Presidente da República, que é fiscalizar o Governo".

"Nós temos ainda memória do que foi a última maioria absoluta socialista, ainda se arrastam nos tribunais processos relacionados com essa maioria absoluta, e acho que é importante que o Presidente tenha a noção do seu papel de fiscalização, que a Constituição lhe atribui. Fosse eu eleito era o que faria, e foi o que exortei ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que faça", reforçou.

"Espero que o Presidente da República cumpra aquilo que é o seu papel e a sua função", insistiu.

