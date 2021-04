"O partido conseguirá um feito que só o PS e o PSD fizeram nos últimos 46 anos, que é concorrer à grande maioria dos concelhos e à grande maioria das freguesias. Podemos dizer hoje que vamos ter uma perspetiva autárquica e uma candidatura autárquica ao nível do PS e do PSD", afirmou.

André Ventura falava em Bragança na abertura da II Convenção Autárquica do Chega, a primeira da zona Norte, e salientou que "o partido tem dois anos, terá candidaturas superiores às do Bloco de Esquerda e estará equiparado ao nível do PSD e do PS, ao nível de participação em freguesia, câmaras municipais, etc".

"A nossa perspetiva é clara: nós queremos ser a terceira força política nestas eleições autárquicas e queremos muito que estas eleições autárquicas sejam o primeiro passo para estabilizar e consolidar o partido a nível nacional", apontou.

Para o líder do Chega, "um bom resultado autárquico permitirá ao partido ter outra base e outra força para lutar contra o processo de legalização que está em curso".

André Ventura acredita que o Chega "elegerá centenas de autarcas no país inteiro, centenas de deputados municipais, vereadores, ect e isso mostrará a força de um partido que certamente não pode ser, nem poderá ser ilegalizado".

