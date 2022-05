"Este é o orçamento das contradições e dos absurdos", afirmou no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), na Assembleia da República.

Considerando que "este não é só o orçamento que mantém os privilégios, é também o orçamento final e definitivo da engorda do Estado e das clientelas políticas à volta dele", o líder do Chega afirmou que "é o orçamento que não conseguiu dar às famílias nem às empresas, mas conseguiu dar aos mesmos de sempre, ao Governo, aos seus apêndices, à administração pública e aqueles que vivem ao lado do sistema político".

Na sua intervenção, Ventura defendeu também que "é evidente" que o país não está "no bom caminho".

"Estamos no caminho da bancarrota, estamos no caminho da destruição e eu tenho quase a certeza, mesmo sem ter que ler nas estrelas, que este Governo nos vai levar à mesma bancarrota que o último Governo socialista nos levou e que nós cá estaremos para pagar depois", disse.

FM // ACL

Lusa/Fim