O general Biague Na Ntan decidiu construir o liceu - batizado com o seu nome - para mudar a aldeia de Finete que o viu nascer há 75 anos, localidade que não tem infraestruturas sociais como escolas e hospitais.

Augusto Bicoda, chefe de gabinete do general Na Ntan, leu o discurso de inauguração para explicar as motivações para a construção do liceu que, disse, vai fazer com que jovens de Finete e de aldeias vizinhas deixem de "andar grandes distancias à procura da escola".

"Decidi, em 2018, que não vou descansar enquanto a minha terra natal não contar com infraestruturas como escolas e hospitais", referiu Augusto Bicoda, lendo o discurso em nome de Biague Na Ntan.

O liceu foi construído graças aos apoios do ex-presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, convidado para a inauguração, mas que foi representado pelo filho, e por empresários guineenses e estrangeiros a operar no país.

Biague Na Ntan anunciou, através do seu porta-voz, que já tem na manga um projeto para construção de um centro de saúde em Finete.

O presidente guineense, Umaro Sissoco Embalo, que presidiu à cerimonia de inauguração do liceu, disse que testemunhou hoje "um ato impar" e que Biague Na Ntan deve ser considerado "um filho digno" da Guiné-Bissau.

"Tenho a certeza que o general Biague não fez esta escola para os seus filhos, mas para as crianças de Finete e arredores", afirmou Sissoco Embalo, acrescentando ter sido "picado" com o gesto para também construir uma escola na aldeia de Kankelifa, onde frequentou os primeiros anos de escolaridade.

Assistiram à inauguração do liceu Biague Na Ntan vários membros do Governo, deputados, empresários e os embaixadores de Portugal, Cuba, China, Marrocos e Rússia, bem como toda a cúpula militar guineense.

