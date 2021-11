Chefe da AIEA lamenta "ausência de acordo" com o Irão quanto ao nuclear

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), que esteve na terça-feira em Teerão, lamentou hoje a "ausência de acordo" com o Irão quando a escalada do programa nuclear e as restrições às inspeções continuam a suscitar preocupação.